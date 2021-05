Csen, pugilato. Le iblee Schininà e Luli a Roseto degli Abruzzi

Il Csen provinciale di Ragusa a sostegno delle atlete iblee Graziella Schininà e Julia Luli, selezionate per i campionati italiani femminili di pugilato che si disputeranno a Roseto degli Abruzzi dal 28 al 30 maggio. Le due giovani sono cresciute nel vivaio giovanile della Asd Schininà boxing team e si presenteranno ai nastri di partenza di questo speciale appuntamento con uno straordinario record di imbattibilità. In particolare, Graziella Schininà, già campionessa italiana School girl, tenta la riconferma anche nella categoria Junior. Insomma, per la società iblea, nonostante il periodo di crisi, si tratta della possibilità concreta di tagliare un grande traguardo. I ragazzi dell’Asd Schininà boxing team non hanno mai smesso di collezionare successi e tutto questo grazie anche all’aiuto degli sponsor che hanno consentito al gruppo di sostenere le spese per partecipare alle durissime selezioni. E’ stato ringraziato in maniera particolare, poi, il presidente Csen Ragusa, Sergio Cassisi, per la vicinanza dimostrata in questo momento così complesso. Una vicinanza che ha assunto ancora maggiore significato, come spiegato dal sodalizio ibleo, per il fatto che le istituzioni sono risultate assenti del tutto. “Sono certo – afferma Cassisi – che le due atlete della squadra ragusana si faranno valere pur in un contesto così difficile. E’ arduo sostenere una prova del genere. Ma loro sono pronte a dare il massimo. E ci garantiranno soddisfazioni di un certo rilievo. Facciamo loro i migliori in bocca al lupo”.

