Al via a Ragusa i mercatini per hobbisti e creatori di opere

Sabato 29 maggio prossimo a Marina di Ragusa ed a Ragusa Ibla, saranno avviati e rimarranno attivi per tutta la stagione estiva, i mercatini riservati agli hobbisti e ai creatori di opere dell’ingegno. L’Ufficio commercio ha infatti provveduto a rilasciare 45 autorizzazioni agli aventi diritto che hanno risposto all’avviso pubblico dell’Assessorato allo sviluppo economico. Saranno 42 gli operatori che svolgeranno la propria attività a Marina di Ragusa e 3 a Ragusa Ibla.

I mercatini verranno svolti nel rispetto delle misure anticovid previste dalle linee guida Conferenza Regioni – Autonomie Locali del 20 maggio 2021 e nel rispetto degli orari stabiliti dalla normativa statale emergenziale.

“Si tratta – dichiara il vice sindaco con delega allo sviluppo economico Giovanna Licitra – di iniziative mirate a favorire lo svolgimento di manifestazioni anche di carattere commerciale finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, e permettere di realizzare attività occasionali non legate alle logiche distributive di mercato, con lo scopo, anche, di promuovere e valorizzare Marina di Ragusa e Ragusa Ibla nell’ottica di creare un’attrattiva turistica, sociale, ricreativa e culturale per i residenti ed i turisti”.

