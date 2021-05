La stagione su pista comincia al meglio per il Gsd Almo 1966

La stagione su pista è cominciata al meglio per il Gsd Almo 1966. Al terzo memorial di ciclsimo “Commendatore Salvatore La Rosa”, che si è corso presso il velodromo Paolo Pilone Cinelli di Noto, la rivelazione Margherita Putelli, nella categoria Esordienti, è riuscita a mettere in fila tutti i coetanei maschi. La portacolori del sodalizio monterossano, infatti, si è classificata al primo posto oltre a confermarsi nella gara a punti. Anche Giuseppe Garofalo ha dato prova delle proprie potenzialità riuscendo a piazzarsi davanti a tutti nella categoria di pertinenza mentre sono, altresì, da registrare le buone prove di Clelia Centamore e Diana Putelli che hanno fatto compiuto ulteriori passi in avanti rispetto alle precedenti uscite. Adesso, il Gsd Almo sarà impegnato, domani, domenica 23 maggio, a Chiaramonte dove si terrà la 69esima edizione della coppa Maria Santissima di Gulfi. Un doppio impegno perché la kermesse è promossa dallo stesso Gsd Almo che sarà pure in pista con le categorie Juniores e Allievi. Una vera e propria classica stradale siciliana, come testimoniato tra l’altro dal numero delle edizioni. “Si annuncia – sottolinea Giuseppe D’Aquila a nome del Gsd Almo – una giornata ricca di emozioni in cui ci teniamo a fare bella figura”.

