La Via delle Collegiate di Modica su Italia 1 a Studio Aperto

Italia 1, nella rubrica MAG di Studio Aperto, si è ampiamente occupata della Via delle Collegiate di Modica.

“In un anno come questo, colpiti dalla pandemia – spiega Valerio Petralia – abbiamo concentrato le nostre forze per il bene della città e del territorio.

Modica è e può diventare ancora di più un punto centrale per il turismo in Sicilia. Ma non possiamo lasciare nulla al caso, serve studio, impegno, forza di volontà e cultura.

Bisogna che le forze migliori della nostra società e in particolare i giovani tanto quelli della mia generazione come chi si sta affacciando al mondo prendano definitiva consapevolezza del territorio che abbiamo avuto la fortuna di abitare lasciando da parte quella facile rassegnazione che un po tutti spesso assaporiamo.

Solo così – conclude – possiamo fare in modo che il turismo non sia solo un qualcosa che sfrutta il territorio ma diventi un esperienza che valorizza una grande storia”.

