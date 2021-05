Fondi e proroga approvazione bilanci per Comuni in deficit

“Il Governo, come promesso nelle settimane scorse, ha individuato due misure immediate per aiutare i Comuni in deficit strutturale che hanno utilizzato anticipazioni di liquidità. Nel Decreto Sostegni bis, approvato oggi in Consiglio dei ministri, è stato istituito un Fondo da 500 milioni di euro per aiutare questi enti locali ed è stato previsto in loro favore il rinvio di due mesi dei termini per l’approvazione dei bilanci.”

E’ quanto annuncia la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che aggiunge:

“Ringrazio la viceministra all’Economia e Finanze Laura Castelli per l’impegno profuso insieme al ministro Luigi Di Maio in difesa dei nostri Comuni, che devono fronteggiare una crisi economica senza precedenti, garantendo nello stesso tempo servizi ai cittadini.

Le misure inserite nel Decreto Sostegni Bis – aggiunge Lorefice – fanno parte di un piano più ampio del Governo per aiutare gli enti locali ad arrivare al riequilibrio dei conti.

Allo stesso tempo, noi parlamentari siamo pronti ad offrire il nostro massimo contributo per individuare la strada più opportuna per uscire dalla fase di criticità determinata dalla recente sentenza della Consulta, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che permette di coprire in 30 anni il deficit generato dai vecchi prestiti statali per pagare i fornitori delle PA.”

La presidente afferma infine:

“Ho particolarmente a cuore la situazione dei comuni iblei, che stanno attraversando una difficile situazione finanziaria, acuita dalla pandemia, ma dobbiamo far sì che non ci siano ripercussioni nell’accesso ai servizi essenziali da parte dei cittadini.

Continuerò ad interloquire con i rappresentanti dei territori e con gli esponenti del Governo al fine di collaborare per cercare le soluzioni più opportune.” Conclude Lorefice

