Pippo Puma. Il Libro della Trilogia…di Federico Migliorati

Giuseppe Puma, poeta e scrittore da sempre nonché figlio d’arte il cui sguardo non è mai rivolto alla superficie, ma calato nella profondità dell’esistenza, ritorna in libreria con il terzo e ultimo volume della trilogia, iniziata con Amor contra Amorem e proseguita con Amato per Amare, dal titolo Annunciare per Amore (Edizioni Ancora, 113 pagine, 12 euro), impreziosito dalla prefazione di suor Ilaria Mazzotta e dalla postfazione di Stefano Taccone. Puma licenzia questo suo nuovo, pregevole lavoro dopo un percorso che lo ha visto preda della sofferenza e della malattia dalle quali è riemerso con il suggello di una fede matura e temprata, schierata insistentemente nel senso dell’amore per l’uomo e per il Cristo a cui egli si affida senza riserve. Il testo si compone di una congerie di generi che spaziano dalla poesia all’aforisma sino a riflessioni personali ed acute che aggettano su un terreno mietuto in precedenza dalla religiosità popolare. Siciliano di nascita, ma ormai milanese d’adozione, l’autore immette nella sua produzione la personalità multiforme e poliedrica che gli deriva dalla verace e solare terra della Trinacria “ammorbidita” dal rigore pragmatico meneghino.



Al Dio che egli prega Puma chiede di posare la Sua mano sulla propria per stendere versi: mani che lavorano e che creano, che danno forma al pensiero consentendo di trasferire il suo dire oltre il sé. Nella riservatezza e nell’umiltà che gli sono proprie osserva la Croce nell’angolo più lontano del Duomo, figlio del Figlio, alla cui Croce definita “luce secolare” chiede la forza di una fede costantemente attenta e feconda. Anche nelle peripezie che il tempo aggetta sull’umanità, la morte è considerata nell’esperienza letteraria e personale di Puma quale “fonte d’amore grande, che Dio ha riversato nei suoi figli”: lo smarrimento lascia il posto alla granitica certezza d’una dimensione altra da abitare fuori dai confini spazio-temporali, accanto a quel Dio “che ci verrà incontro e ci donerà il suo eterno e infinito amore”. Per giungere a tale consapevolezza, tuttavia, è necessario un continuo rinnovamento della fede, come scrive Taccone riferendosi al percorso biografico dell’autore, nella consapevolezza che “dove c’è amore c’è umiltà”. Il verso così come il narrare prosastico racchiudono un rimando continuo tra i luoghi della propria infanzia e dell’età adulta e quelli citati dalla Bibbia: ciò serve a richiamare la presenza e a sentire intimamente connaturato con la propria vita quel Cristo che si palesa “nel soffio del vento tiepido del Sud” che “scuote le foglie secche delle robinie”. Anche nel silenzio, sempre più raro in questo nostro tempo preda di un rumore di fondo che avvelena il dialogo con sé e con gli altri, la divinità si manifesta come “verità senza sorprese”, solida a fronte di fugaci felicità che se ne vanno “nell’abisso di tante angosce”, come quelle provate dall’autore che chiede a Cristo di parlargli ancora “facendo tacere ogni altra voce nel mio animo”. Meditazione, contemplazione, impegno interiore sembrano, a mio avviso, i termini che fungono da paradigma, parte di quel “trittico della coscienza e dell’afflato spirituale” che chiude con questo libro un ciclo di introspezione.

Federico Migliorati

