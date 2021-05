Covid: scende ancora la curva dei contagi in provincia

Scende ancora il numero dei positivi in provincia di Ragusa. Secondo il bollettino del 17 maggio la curva dei contagi resta ancora sotto controllo ma si registra un nuovo decesso nelle ultime 24 ore.

I dati dei soggetti positivi:

Acate 38

Chiaramonte 14

Comiso 242

Giarratana 3

Ispica 27

Modica 34

Monterosso 1

Pozzallo 48

Ragusa 240

Santa Croce 57

Scicli 49

Vittoria 565

Le persone positive sono 1369 di cui 1318 in isolamento domiciliare, 42 ricoverate e 9 nella Rsa di Ragusa.

Al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 24 persone ricoverate in Malattie infettive (di cui 3 fuori provincia); 6 in area grigia (di cui 1 da fuori provincia) e 10 in Terapia intensiva. Al Guzzardi di Vittoria, 2 ricovero in area Covid. Si procede intanto con le vaccinazioni.

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 10216 mentre i decessi 269.



