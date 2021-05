L’on. Ragusa in visita all’hub vaccinale di Scicli a Zagarone

L’on. Orazio Ragusa in visita all’hub vaccinale di Scicli, in contrada Zagarone. Il deputato regionale ha avuto modo di appurare l’alto grado di professionalità con cui il sito è gestito e, non a caso, dal via dato pochi giorni fa, i numeri delle inoculazioni sono stati consistenti. “Desidero ringraziare tutto il personale sanitario e parasanitario – afferma l’on. Ragusa – per l’impegno profuso nella gestione degli aspetti più particolari della pandemia. Ho messo in rilievo il loro spirito di servizio per la comunità. La creazione dell’hub a Scicli costituisce un momento molto importante perché finalizzato ad aiutare la comunità ragusana nella sua interezza a vaccinarsi. Non è un caso che durante la visita da me fatta, abbia potuto apprezzare la presenza pure di cittadini provenienti da Ragusa che hanno scelto di vaccinarsi qui. Un segnale importante perché la Sanità territoriale deve essere unica. Tra l’altro, la presenza di questo hub assume un significato ancora maggiore con l’avvio, a brevissimo, della campagna vaccinale per i 40enni e i 50enni. Ringrazio le istituzioni che hanno collaborato con attenzione per riuscire, in tempi record, ad avviare l’attività della struttura. Quindi, grazie ad Asp di Ragusa, Protezione civile, amministrazione comunale e Governo regionale che ha investito negli hub. Continueremo ad essere molto attenti rispetto a ciò che accade nel distretto sociosanitario 45 e, più complessivamente, nel resto dell’area iblea rispetto alla necessità di accelerare le procedure per la vaccinazione”.

