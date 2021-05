Pallamano. Keyjey Ragusa chiude ospitando il Cus Palermo

Ultima gara della stagione regolare, domani, sabato 15 maggio, per la Keyjey Ragusa che riceverà la visita del Cus Palermo. Un match, in programma alle 19 presso la palestra Sebastiano Parisi di via Bellarmino, che, per quanto riguarda il raggiungimento della salvezza nel campionato di pallamano maschile di Serie A2, non ha alcun valore, considerato che il sette ibleo aveva già tagliato il traguardo da un pezzo. E, però, assume un valore specifico per la conquista di un posto in Coppa Sicilia, riservato alle formazioni isolane meglio classificatesi nel torneo. Da questo punto di vista, un solo punto basterebbe al team allenato da Mario Gulino per raggiungere l’obiettivo. E, però, è chiaro che si cercherà di fare il possibile nel tentativo di portare a casa l’intera posta in palio, considerando, tra l’altro, che il principale competitor per il posto in Coppa Sicilia, vale a dire Il Giovinetto Petrosino, avanti di una lunghezza rispetto agli iblei, sarà impegnato sul campo della capolista Noci che difficilmente lascerà strada ai siciliani. “Cercheremo di fare tutto il possibile – sottolineano dal sodalizio ragusano – per raggiungere l’obiettivo. Dovremo, però, rinunciare per infortunio al pivot Lodato oltre all’assenza ormai cronica del capitano Russo. Il Cus Palermo è squadra temibile ma, anche se siamo con un organico rimaneggiato, abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con chiunque, soprattutto quando ci mettiamo testa, cuore e gambe”.

