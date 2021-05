Obiettivi società sportive ragusane. Vitale fa il punto

“Quasi alla fine di una stagione sportiva tra le più strane a cui mai abbiamo assistito, perché caratterizzata dall’emergenza sanitaria, per le società ragusane arrivano i primi responsi. E sono senz’altro positivi”. E’ quanto afferma il consigliere comunale Daniele Vitale che segue da vicino, per conto della Giunta municipale, le vicissitudini sportive cittadine, grazie al supporto del sindaco Peppe Cassì e dell’assessore comunale allo Sport, Eugenia Spata. “E’ uscita dai play off in semifinale la Passalacqua – sottolinea Vitale – ma la vera notizia è un’altra. E cioè che la società sta continuando nella programmazione, come testimoniano i movimenti di mercato delle ultime ore. Ci attende, dunque, un’altra stagione al vertice per quanto riguarda la pallacanestro femminile. Un sincero complimento, poi, vorrei rivolgerlo alla Virtus Ragusa che ha conquistato l’obiettivo della permanenza in B nel campionato maschile di basket. E, dopo dieci anni di assenza da questo palcoscenico, è un risultato che merita rilievo. In piena corsa per la promozione in A2, invece, l’Hockey Club, formato da ragazzi che credono in questa disciplina sportiva e che stanno tenendo alto il nome della nostra città. Tanto di cappello. Bene, inoltre, stanno facendo le principali squadre di calcio di Ragusa. Il Marina, in D, sta lottando strenuamente per mantenere la categoria. Il Ragusa, in Eccellenza, sta lottando per conquistare un posto nei play off. C’è poi anche la Pallamano Ragusa che ha già raggiunto la salvezza matematica nel campionato di Serie A2 e che sta lottando per un posto in Coppa Sicilia. Complimenti anche a loro per quello che sono riusciti a fare nel contesto di una stagione contrassegnata da mille difficoltà. E di sicuro è da evidenziare anche l’attività delle varie scuole calcio presenti nella nostra città che, pur a fronte della complessità di un’annata contrassegnata dalla pandemia, stanno facendo il possibile per concretizzare delle risposte, comunque, all’altezza della situazione nei confronti dei piccoli sportivi a cui si rivolgono. Il nostro impegno è quello di essere vicini, per quanto possibile, a queste realtà, non dimenticando le decine e decine di altre discipline che caratterizzano la vita sportiva della nostra città”.

