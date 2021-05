Versamenti motorizzazione. Territorio sostiene iniziativa Dipasquale

Si torni al passato o, comunque, sia consentito agli utenti di pagare le spettanze dovute alla Motorizzazione anche attraverso un semplice versamento presso un qualsiasi ufficio postale senza doversi recare necessariamente presso le agenzie di un solo istituto di credito.

Si tratta di un vero e proprio disservizio che grava in particolare sugli abitanti delle comunità montane costretti a recarsi in altri centri della provincia per servizi elementari data l’assenza di sportelli UniCredit nelle loro città.

Territorio Ragusa sostiene l’azione del Parlamentare del PD On. Dipasquale che ha chiesto chiarimenti e soluzioni al Presidente Musumeci attraverso un’interrogazione.

Attendiamo una rapida soluzione della problematica confidando nel buon senso di chi è deputato a decidere.

