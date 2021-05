Ragusa. “Un murales per Simone”

Alle 17 di domani, venerdì 14 maggio, nella Piazzetta Simone Difranco ( donatore d’organi), di via Monte Cervino (angolo via Mongibello), verrà inaugurato un murales realizzato dall’artista Alessia Fargione, dedicato proprio al giovane ragusano che perse la vita in un tragico incidente stradale il 20 aprile del 2013. Alla cerimonia di inaugurazione è stato invitato ad intervenire il sindaco Peppe Cassì

Il triste evento fu caratterizzato da un grande gesto dei genitori di Simone Difranco che decisero di donare gli organi del figlio che sono serviti a ridare speranza di vita a diverse persone. Per ricordare il giovane, nel 2014, la precedente Amministrazione comunale decise di intitolare la Piazzetta di via Monte Cervino a Simone Difranco ( donatore d’organi), un luogo che il ragazzo frequentava spesso con i suoi amici.

