Consegnata nuova sede ai Vigili del Fuoco di Santa Croce Camerina

Si è svolta stamattina nel piazzale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Santa Croce Camerina, in c.da Pezze, la cerimonia di consegna delle chiavi della struttura che ospiterà i volontari del 115. Cerimonia cui hanno preso parte il Sindaco Giovanni Barone, Giovanni Distefano in rappresentanza del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, la Comandante della Polizia Locale, Maria La Rosa e l’Assessore Riccardo Cognata.

“In vista della stagione estiva – ha commentato il Sindaco Giovanni Barone durante la cerimonia -, il presidio dei volontari dei Vigili del Fuoco, rappresenta un punto di riferimento per la sicurezza dell’intero territorio camarinense dei nostri cittadini e di tutti coloro che vengono nei nostri lidi. A questo proposito, voglio ringraziare il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Aldo Comella per la sensibilità dimostrata nel collaborare fattivamente alla riapertura della struttura. Presidio avviato nel solco della continuità dal 2019 con la presenza volontaria degli uomini del 115 a garantire maggiore controllo su un vasto territorio che a breve sarà abitato da migliaia di residenti, villeggianti e turisti. Un presidio messo in totale sicurezza dopo una serie di interventi di manutenzione adeguando i locali secondo le normative igienico-sanitarie. A tal proposito un ringraziamento va al proprietario dell’immobile, Giovanni Balistrieri che ha eseguito i lavori dietro indicazioni di Gaudenzio Occhipinti dell’Ufficio Tecnico del Comune di Santa Croce che ha provveduto alle procedure per l’ottenimento dell’agibilità del Distaccamento. Grazie anche a Giovanni Distefano che ha rappresentato i vertici del Comando Provinciale del 115 a cui va il mio personale ringraziamento per l’interesse dimostrato al fine di consentire la riapertura del Distaccamento nel più breve tempo possibile.”

Anche Distefano ha parlato di un impegno preso e portato a termine anche grazie alla collaborazione fattiva dell’Amministrazione comunale.

“La presenza dei volontari rappresenta per noi un ulteriore motivo di orgoglio del nostro ‘corpo’ per garantire maggiore sicurezza al territorio. I volontari – precisa Distefano – sono già stati ‘formati’ con appositi corsi di addestramento, e sono, a tutti gli effetti, Vigili del Fuoco. Grazie all’amministrazione Barone che ha celermente raccolto la necessità di avviare la manutenzione della struttura rendendola a tutti gli effetti operativa.”

