Mister Bua lascia le redini dell’Avimecc Volley Modica

L’Avimecc Volley Modica comunica la conclusione del rapporto di collaborazione con il mister Giuseppe Bua. Dopo tre anni di collaborazione e di impegno, che hanno portato la prima squadra a grandi risultati, è tempo di salutarsi e di riprendere i propri cammini su binari diversi.

In questi tre anni, afferma lo stesso Bua, abbiamo vissuto insieme grandi battaglie ed il passaggio dalla serie B alla Serie A3, siamo cresciuti insieme e ci siamo migliorati giorno dopo giorno. Tutta la società si sente di ringraziare il mister per l’impegno profuso e la passione trasmessa ai nostri ragazzi. In questa stagione abbiamo vissuto insieme l’emozione dei playoff e il sogno di una promozione sfumata anche dopo buone prestazioni che ci hanno permesso di salutare la stagione a testa alta. La dirigenza augura il meglio a mister Bua per il suo futuro in questo sport.

