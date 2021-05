Carenze idriche a Vittoria accentuate dalla pandemia

“A Vittoria, nelle ultime settimane, centinaia di famiglie stanno vivendo un disagio enorme a causa della carenza idrica che si sta verificando. È un’emergenza nell’emergenza. Non basta quella sanitaria, caratterizzata, in queste ore, dal fatto che, in città, si sta registrando un incremento dei contagi tra i più elevati in provincia, con picchi che ricordano, purtroppo, quanto accaduto in autunno. C’è anche, purtroppo, quella idrica. Che sta diventando sempre più imponente e pressante”. A rilevarlo sono Biagio Pelligra, segretario cittadino del Movimento politico sviluppo ibleo, unitamente a Raffaele Migliorisi e Daniela Pino, entrambi componenti della segreteria provinciale di Mpsi. “L’acqua – spiegano i tre – manca in molte abitazioni ed attività commerciali e le autobotti messe a disposizione dal Comune non sono sufficienti a dare riscontro in tempi accettabili alle centinaia di richieste. Siamo consapevoli che il problema della carenza idrica è dovuta soprattutto alla fatiscenza delle condutture idriche che fanno disperdere gran parte del prezioso liquido ma riteniamo sia necessario trovare tutte le soluzioni più adatte per garantire tale servizio, a maggior ragione in questo periodo di emergenza pandemica. Diverse, infatti, sono le famiglie che oggi si trovano costrette a stare chiuse in casa in quarantena e non hanno la possibilità di potere usufruire dell’acqua per l’igiene personale e per le pulizie domestiche. E’ una situazione pesante che deve essere alleggerita in tempi rapidi”.

