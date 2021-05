Scoglitti, Idea Liberale: Dare ottimi servizi per turisti e residenti

“Le bandiere blu sono state assegnate e, purtroppo, la città di Vittoria è rimasta a guardare. Poco male. Se, però, si sfrutta questo periodo che anticipa l’entrata nel vivo della stagione estiva per adottare, con estrema urgenza, ogni intervento utile per riqualificare Scoglitti in vista delle riaperture, non sarà un lasso di tempo impiegato male. Anzi, chiediamo che il Comune realizzi interventi che sono richiesti dal disciplinare della bandiera blu per poterla avere almeno “di fatto” e offrire i migliori servizi possibili a turisti e residenti”. E’ la richiesta che Idea Liberale rivolge alla Commissione straordinaria evidenziando che “dopo la devastazione economica lasciata dalla crisi sanitaria, occorre cogliere al massimo ogni occasione di rilancio e, per questo motivo, ci rivolgiamo a palazzo Iacono affinché si possa fare presto”. Questioni che, di certo, saranno al centro dell’attenzione anche in occasione del vertice che la commissione straordinaria di palazzo Iacono ha convocato con i quattro candidati a sindaco per giovedì alle 17 presso la delegazione municipale di Scoglitti per affrontare, in prima battuta, i contenuti dell’ordinanza commissariale n.34 del 7 maggio scorso che tanto sta facendo discutere. “Oltre alle iniziative di ordinaria amministrazione riguardanti la frazione rivierasca e che hanno a che vedere con la pulizia delle spiagge, l’installazione delle docce, la rimozione della sabbia al lungomare, la necessità di liberare dalla spazzatura le strade soprattutto nei pressi dei villaggi turistici – prosegue il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi – lanciamo una proposta rispetto a cui, ancora nessuno, ha fatto sentire la propria voce. In particolare, alla luce dei lavori che stanno interessando il lungomare ai fini della riqualificazione, potrebbe essere opportuno individuare dei terreni agricoli incolti, magari quelli esistenti tra alcuni lotti, da sistemare alla bell’e meglio, allo scopo di adattarli a parcheggio. Gli spazi per i veicoli, infatti, sono destinati a ridursi in maniera netta proprio in vista dell’arrivo dell’estate considerando i lavori in questione e sarebbe opportuno trovare una soluzione all’altezza della situazione. In questo modo si potrebbe rispondere a un’esigenza destinata a diventare pressante”.

