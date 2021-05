Vaccini, via alle prenotazioni dai 16 ai 59 anni con lievi patologie

Al via in Sicilia la vaccinazione riservata ai soggetti adulti, senza limitazione d’età, affetti da patologie o da situazioni di compromissione immunologica tali da aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili.

Infatti, da oggi, lunedì 10 maggio, sono attive le procedure di prenotazione per gli Hub della provincia di Ragusa sulla piattaforma di Poste Italiane – prenotazioni.vaccinicovid.gov.it -, a favore dei soggetti in fascia d’età superiore ai 16 anni – nati dal 2005 – , che rientrano nella Categoria 4, con codice di esenzione per patologia, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva della Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19, nell’ambito della campagna di somministrazione rivolta alle categorie prioritarie.

Aprire la vaccinazione anche a questa categoria è un passo importante verso il reale contenimento del contagio ed un ritorno alla normalità nella vita dei siciliani.

Si rammenta, infine, che, per tutta la settimana in corso, le somministrazioni dovranno essere garantite a tutti i target vaccinali anche senza la previa prenotazione.

E’ possibile scaricare la modulistica sul sito dell’ASP di Ragusa: https://www.asp.rg.it/ .

Salva