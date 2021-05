Modica. In banca il mandato per gli aiuti a Taxi ed NCC

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Modica ha erogato un contributo “una tantum” a favore dei concessionari di licenze TAXI ed NCC operati nel territorio cittadino. Mille euro a testa per ognuno dei 16 licenziatari che oggi sono stati erogati come già avvenuto nel 2020. I destinatari dell’aiuto economico non hanno dovuto presentare ulteriore richiesta rispetto a quella già fatta l’anno scorso. “Sappiamo che mille euro non rappresentano certo una cifra in grado di compensare i mancati introiti causati dalla pandemia e dal contestuale quasi azzeramento delle presenze turistiche, che rappresentavano la maggior parte del lavoro per questa categoria. Però – continua il Sindaco – abbiamo voluto fortemente ripetere questa iniziativa che è stata molto apprezzata in passato. Continuiamo adesso a lavorare per cercare ogni possibile tipo di aiuto per ogni categoria produttiva danneggiata negli ultimi 18 mesi”.

