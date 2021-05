Monterosso Almo alla manifestazione “Faciemu scrusciu “

Venerdì pomeriggio più di cento associazioni siciliane di “Faciemu Scrusciu” si sono collegate tutte virtualmente in un’unica grande manifestazione regionale tutti uniti con un unico motto, ovvero, gridare un grosso ”stop” agli incendi. Per il borgo Monterosso hanno partecipato i componenti dell’associazione Agras Cammini che alle 18 erano presenti in piazza San Giovanni per portare l’attenzione sul grave problema degli incendi dolosi in Sicilia. L’indignazione

è tanta e tutti i siciliani sono stanchi del continuo ripetersi dei fenomeni incendiari che, in soli cinque anni, hanno distrutto quasi 112mila ettari di bosco ed interfaccia, un pò come se bruciasse metà della superficie della provincia di Trapani. Il problema ambientale è gravissimo, in quanto accelera il processo di desertificazione già presente nei nostri territori, aggravando inoltre gli effetti del cambiamento climatico, e mettendo a rischio anche l’incolumità di cittadini, animali, oltre i danni ad abitazioni e cose. Infatti lo scopo dell’iniziativa è stato quello di sensibilizzare amministrazioni, politici e cittadini sulla piaga degli incendi dolosi, che da anni provocano la distruzione della flora e della fauna siciliana. Purtroppo non sono solo i boschi nel mirino dei piromani, ma anche la macchia mediterranea, base dell’habitat del nostro ambiente.

