Contrasto Covid-19. Nuova ordinanza a Vittoria

La Commissione straordinaria del comune di Vittoria ha firmato una nuova ordinanza ( la n. 34 del 6 maggio 2021), che introduce ulteriori misure di prevenzione sul territorio comunale per contrastare in questa fase particolarmente critica l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Il nuovo provvedimento rimarrà in vigore fino al 30 giugno prossimo.

La nuova ordinanza prevede: il divieto di stazionamento e di consumo di bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico – regolamentazione orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato ivi compresi quelli che utilizzano per la vendita di beni di consumo da distributori automatici.

A Vittoria è vietato l’assembramento in via Cavour nel tratto compreso tra la via La Marmora e la via Del Quarto, compresa l’intera P.zza del Popolo; P.zza Vescovo Ferdinando Ricca; Piazza Henriquez; e nelle Piazze Vittoria Colonna (escluso il martedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00); Daniele Manin, (escluso il lunedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00); Sei Martiri, oltre che in una fascia di rispetto di mt. 20,00 su tutte le strade che intersecano le vie e le piazze predette.

A Scoglitti: nell’intera area portuale, in tutta la piazza Cavour (compresa l’area pedonale retrostante e limitrofa alla Parrocchia di Santa Maria di Portosalvo); tutta la Piazza Sorelle Arduino ( compresa l’area della bambinopoli); la via Napoli, nel tratto compreso tra piazza Risorgimento e via Messina; via Messina nel tratto compreso tra la via Napoli e via Plebiscito comprensiva di Largo Kamarina; via Plebiscito nel tratto compreso tra via Genova e via Messina; tutta la P.zza F.lli Cervi; la via Genova nel tratto compreso tra la via Plebiscito e la via Venezia, la via Amalfi nel tratto compreso tra la via Messina e la via Villaggio Miramare; la riviera Kamarina nel tratto compreso tra la via Villaggio Miramare e la foce del fiume Ippari; la Riviera Lanterna nel tratto compreso tra la via Venezia e il borgo di Costa Fenicia, oltre che in una fascia di rispetto di mt. 20,00 su tutte le strade che intersecano le vie e le piazze predette.

È fatto divieto a chiunque, dal lunedì alla domenica, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo di vendere bevande, anche attraverso l’utilizzo di distributori automatici (che pertanto dovranno essere disattivati ed i cui locali, ove possibile, dovranno essere inibiti al pubblico).

È inoltre vietato a chiunque, dal lunedì alla domenica, dalle ore 18.00 alle ore 05.00, di stazionare al di fuori dei locali sede di pubblici esercizi autorizzati e nelle loro immediate adiacenze e nelle strade e piazze sopra menzionate.

Il mancato rispetto delle prescrizioni disposte comporta il pagamento di una multa che potrà variare dai € 400,00 a € 1.000,00 .

La Commissione straordinaria ha inoltre, firmato una nuova ordinanza

(la n. 37 del 7 maggio 2021), che istituisce l’isola pedonale di primavera nel centro abitato di Scoglitti.

La nuova ordinanza prevede che a partire da domenica 9 maggio e fino a domenica 4 luglio 2021, è interdetta la circolazione stradale nel centro abitato di Scoglitti. Viene istituita temporanea l’ isola pedonale con validità dalle ore 15 alle ore 21 nei giorni domenicali e festivi di:

piazza Cavour

piazza Sorelle Arduino

via Napoli (tratto via Taranto – p.zza Sorelle Arduino)

via Plebiscito (tratto via Genova – via Catania)

via Messina (tratto p.zza Castelli – via Amalfi)

via Amalfi (tratto Siracusa – piazza Cavour)

largo Kamarina

Salva