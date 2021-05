Salita Monti Iblei. Commissario Piazza premia Samuele Cassibba

Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza ha premiato Samuele Cassibba, il miglior pilota ibleo classificato alla “Salita dei Monti Iblei”, edizione 2021.

La consegna della coppa, alla presenza del sindaco di Chiaramonte Gulfi Sebastiano Gurrieri e dell’assessore Cristina Terlato, è stata l’occasione per fare il punto sul buon esito della competizione sostenuta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. La Salita dei Monti Iblei ha aperto la stagione automobilistica per il trofeo italiano di velocità nelle montagne del sud, oltre al campionato siciliano delle auto moderne e storiche. “Sono sicuro che questa manifestazione – ha dichiarato il Commissario Piazza -, che si colloca tra gli eventi più importanti dell’automobilismo regionale, potrà ulteriormente crescere. Credo che il Libero Consorzio di Ragusa si dovrà sempre impegnare a valorizzare iniziative di tale portata, in grado di mettere in evidenza il comprensorio ibleo sotto diversi aspetti: culturali, turistici, sportivi e delle produzioni locali. Auspico, nel futuro, che la gara abbracci tutto il territorio, quindi da Chiaramonte Gulfi e dalla Salita degli Iblei si possa correre nel Circuito degli Iblei”.

Il sindaco Gurrieri ha espresso un “doveroso ringraziamento al Commissario Piazza ed al Libero Consorzio Comunale di Ragusa per il sopporto in un momento molto importante”. “Per noi è stata una grande soddisfazione avere garantito il perfetto svolgimento della Salita dei Monti Iblei, nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza Covid. Ci siamo circondati di personale di altissimo livello che, a fianco di tutte le componenti organizzative, ha lavorato con impegno per la buona riuscita dell’evento. La provincia di Ragusa si è cosi ritagliata uno spazio importante a livello nazionale, come prima gara della stagione”.

Soddisfazione, infine, per il pilota chiaramontano Samuele Cassibba: “Per me è stato già un buon risultato riuscire ad organizzare la gara, poi sono contento per il piazzamento ottenuto, sia in classe che il quinto posto assoluto. Ringrazio per il riconoscimento consegnato da parte del Commissario Piazza. La gara è stata bellissima, miriamo alle prime prove nazionali per poi proseguire nel campionato italiano che prenderà avvio il 27 maggio”.

