Ispica, bimba investita davanti scuola. E’ in prognosi riservata

Una bambina di tre anni è stata investita stamattina davanti alla scuola materna “Scarabeo” di Via Acireale a Ispica. La minore era stata accompagnata dalla mamma presso l’istituto ma pare che, improvvisamente, sia tornata indietro andando sulla strada proprio mentre sopraggiungeva un’autovettura Citroen, condotta da una donna ispicese di 25 anni. La piccola è stata immediatamente soccorsa con l’ambulanza del 118 e trasferita in codice rosso all’Ospedale Maggiore di Modica. La prognosi è riservata. Sul posto, per i rilievi, la polizia municipale, che dovrà accertare eventuali responsabilità.

