Covid. Parte prenotazione per vaccinazione 50enni (classe 1971)

Dalle 20 di oggi 6 maggio, in Sicilia, si avvia la prenotazione per i soggetti di età compresa tra i 50 e i 59 anni – nati tra il 1962 ed il 1971 –, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa, per la somministrazione del vaccino Vaxzeria – Astrezeneca.

L’Asp comunica che i soggetti del suddetto target potranno prenotare l’appuntamento per la vaccinazione, tramite il sito aziendale, che rimanda alla piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it; il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle 20.00.

Si ricorda agli interessati che per la prenotazione è sufficiente tenere a portata di mano il codice fiscale, la tessera sanitaria e un numero di cellulare, utile e indispensabile alla conferma dell’appuntamento.

L’avvio delle somministrazioni ai predetti soggetti, fermo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è previsto a partire dal 13 maggio 2021.

Inoltre, dal 7 maggio 2021, durante i c.d. Open day, presso gli hub della provincia: : ex ospedale Civile – Ragusa; Beneventano, Modica e “Fiere”, Vittoria, e nel centro vaccinale di Comiso ospedale “Regina Margherita sarà, comunque, garantito un servizio dedicato per la somministrazione, senza prenotazione, del siero ai soggetti appartenenti ai target previsti dal “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da Sars-Cov-2”- ossia ai soggetti over 60, over 50 appartenenti alla categoria 4 con codice di esenzione e alle persone nelle c.d. fasce fragili”.

Si avvia, quindi, la vaccinazione per la quarta categoria così come previsto nel Piano nazionale vaccini.

Infine, è importante, al fine di evitare le file, munirsi della modulistica e compilarla prima di presentarsi all’hub per la vaccinazione. Sul sito dell’Asp è possibile scaricarla: https://www.asp.rg.it/moduli-vaccinazione

Per i 50enni sarà usato AstraZeneca.

Per i 50enni con patologie verrà somministrato il vaccino Pfizer così come previsto dalle Raccomandazioni Nazionali – Categoria 4. Per la suddetta categoria di persone non è prevista la prenotazione.

