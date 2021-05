La pianista vittoriese Torre, Cavaliere della Repubblica

Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferito alla pianista vittoriese Giuseppina Torre.

Una cerimonia sobria si è svolta questa mattina al Palazzo di Governo, dove il prefetto Filippina Cocuzza, ha insignito su conferimento dal Presidente della Repubblica, con decreto del 27 dicembre 2020, il riconoscimento alla pianista vittoriese di fama internazionale, per essersi distinta per il suo impegno professionale e per gli innumerevoli riconoscimenti ricevuti per la sua carriera artistico-musicale.

Alla cerimonia in forma ristretta, in rappresentanza della Commissione Straordinaria al Comune di Vittoria , era presente il Commissario Gaetano D’Erba.

“Orgoglio tutto vittoriese. La pianista Giuseppina Torre con il suo talento sta portando in giro il nome della sua città natale. Vittoria è una fucina di grandi artisti che rendono lustro ad una terra periferica, ma fertile e dalla grande vocazione artistica”- ha commentato la Commissione straordinaria.

