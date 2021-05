Incidente autonomo intorno alle 13 di oggi al Polo Commerciale di Modica. Vittima un motociclista che, per causa in corso di accertamento, ha perso in controllo della sua Yamaha Fz1, ed è finito rovinosamente a terra. È stato soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

foto Antonino Giurdanella

