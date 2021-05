Modica. Cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”

La Giunta Municipale di Modica proporrà al Consiglio Comunale di aderire all’iniziativa proposta dall’A.N.C.I. – l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, su invito del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia e della nota del 19 aprile 2021 del Col. del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, conferendo quindi la cittadinanza onoraria del Comune di Modica al Milite Ignoto. Esso, divenendo simbolo di pace e fratellanza universale, assumerà un significato di altissimo valore per l’intera comunità di Modica e per tutta l’umanità. Il Milite Ignoto – ha commentato il Sindaco- è giustamente considerato simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a non ripetere gli errori del passato. La sua figura richiama i valori della nostra Costituzione, contrari ad ogni guerra e totalitarismo; con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, il Comune di Modica intende rendere omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati, lottando per la libertà, la democrazia e i valori della fratellanza, che oggi più che mai devono essere difesi e promossi soprattutto tra le nuove generazioni, anche con il ricordo di quanti hanno contribuito alla pace e al dialogo fra i popoli”.

Salva