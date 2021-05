Modica. Affitti anche per i bar centro storico e esenzione Tosap

Da tre a cinque mesi di affitto per i bar che esercitano nel centro storico di Modica. E’ la nuova manovra che l’Amministrazione Comunale di Modica ha pensato per venire incontro alla categoria che, in particolar modo gli esercenti del centro storico, ha pagato a caro prezzo il crollo delle presenze turistiche a causa della pandemia in corso. “In base alla disponibilità economica valuteremo la quantità di mesi che sarà possibile pagare – commenta il Sindaco Abbate – ma in ogni caso non saranno inferiori a tre. Per usufruire di questo aiuto, il titolare del bar non dovrà fare assolutamente nulla. L’unico requisito che deve avere è quello di aver già presentato la domanda lo scorso mese di dicembre. Parliamo del 40% dell’importo totale dell’affitto da considerarsi come estensione del contributo già erogato per i mesi di novembre e dicembre 2020”. Lo scorso mese di aprile erano state interessate le aziende del comparto food, palestre e centri sportivi, agenzie viaggio, vendita souvenir e prodotti tipici del territorio nel centro storico. Anche per loro il pagamento degli affitti sarà esteso fino a cinque mensilità. La modalità di erogazione sarà la stessa già adottata in precedenza, cioè saranno i proprietari stessi degli immobili a ricevere le somme stanziate nelle prossime settimane. Questo provvedimento va a sommarsi all’esenzione della TARI 2021 e il pagamento degli interessi moratori sulle scoperture bancarie. In lavorazione anche l’esenzione totale del pagamento del canone unico per l’occupazione del suolo pubblico.

