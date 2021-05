Chiusura della regular season con successo per la Volley Modica

Si chiude con una vittoria la Regular Season della Volley Modica, all’interno del Geodetico di Modica, la formazione di Distefano si impone per 3-1 sulla Universal Tremestieri Etneo. Una vittoria fondamentale per chiudere il girone al secondo posto, scavalcando gli ospiti che all’andata si erano imposti sui giovani modicani.

Il primo set vede la formazione ospite scendere in campo con più convinzione e pronta a mettere pressione a Bonsignore e compagni. Il risultato è importante, sul finale il tabellone registra il punteggio di 14-25. Nel secondo set bisogna subito ripartire e cambiare rotta, soprattutto nella mentalità della squadra in campo e dopo una lunga battaglia Modica si impone per 25-21, riportando tutto in parità.

La risposta immediata porta coraggio e carattere ai giovani guidati da Salonia e Incatasciato, il terzo set si dimostra ancora una lunga battaglia che si chiude con il vantaggio dei padroni di casa 25-22 ai punti, 2-1 ai set. Il quarto set chiede la rincorsa dei ragazzi di Tremestieri che hanno dimostrato di poter essere una spina nel fianco, ma le energie iniziano a mancare e Modica corre sulle ali dell’entusiasmo chiudendo la sfida sul 25-17.

A fine gara ha lasciato le sue dichiarazioni la D.s. Manuela Cassibba, che specifica come: “È stata una gara emozionante, i ragazzi hanno mostrato forte grinta e non si sono lasciati sopraffare nemmeno in momenti di difficoltà. Siamo contenti di questo risultato e adesso non ci resta che aspettare, nei prossimi giorni, la conferma di essere entrati all’interno del pool promozione. I ragazzi stanno lavorando tanto guidati da Distefano e da Nicastro, che da poco si è unito al gruppo, dimostrando tutto il loro valore in campo

