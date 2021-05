Monterosso. Lettera aperta da parte di un Gruppo Giovani

In vista delle prossime amministrative 2022 con un comunicato di questa mattina un Gruppo Giovani monterossani lancia un appello a tutti i cittadini. “ Considerato che nella primavera del 2022 ,fra poco meno di un anno, i cittadini monterossani saranno chiamati a scegliere la prossima classe dirigente che amministrerà il paese per 5 anni;

Considerato i recenti appelli , a seguito di documento firmato e in videoconferenza del costituendo comitato propositivo in vista delle prossime elezioni,

Considerato che i sottoscritti stanno già lavorando , programmando e pianificando progetti, idee , contenuti che riguardano il nostro paese;

Premesso che l’esclusiva funzione amministrativa e di governo potrebbe concretizzare le nostre proposte; chiediamo

come gruppo di giovani, un gruppo aperto e deciso ad accogliere tutti coloro vogliono collaborare , che vengano prese in considerazione da codesto comitato costituendo, le nostre proposte per il paese e accogliamo l’appello come un importante contributo

fattivo, contenutistico , strutturale.

La nostra passione per il bene comune, la nostra determinazione , la nostra voglia di fare deve essere accolta come strumento per la collettività, affinché si costruisca una visione comune per Monterosso.

