Confimprese Ragusa. Riduzione Tari per attività commerciali

Sostegni e aiuti per le attività commerciali. Le risposte tardano ad arrivare. Il direttivo di Confimprese ha voluto incontrare il sindaco di Ragusa, Peppe Cassi, per fare il punto della situazione sulle misure fin qui adottate. Il primo cittadino ha assicurato che le attività che hanno subito un drastico calo del fatturato – causa emergenza sanitaria –possono inoltrare la richiesta per la riduzione della Tari grazie ad una modifica dell’articolo 51 del regolamento che contemplava solo la riduzione per le attività stagionali. Altro punto riguarda la riconversione di una misura di “agenda urbana” finalizzata a dare sostegno a tutte le aziende colpite dalla crisi. Si è discusso anche delle mille problematiche sorte, a Ragusa ibla, con la creazione di 11 varchi di accesso monitorati con un sistema di videosorveglianza. Una vicenda che ha sollevato un vespaio di polemiche anche tra i residenti. Il sindaco si è impegnato, con i vertici di Confimprese, a velocizzare le procedure per dare le risposte che gli operatori commerciali attendono. “Saremo ancora più vigili – spiega il presidente provinciale di Confimprese Iblea, Pippo Occhipinti –affinchè il comune, per le iniziative di propria competenza, dia un segnale di aiuto concreto. La nostra associazione, ribadisco, non fa politica ma sostiene le attività duramente colpite dalle restrizioni e dalla chiusure. C’è sicuramente, da parte del sindaco, una certa disponibilità a portare a termine gli impegni presi: aiuti economici e vicinanza alle attività maggiormente colpite”. I titolari di bar, trattorie, pizzerie e in generale gli operatori della ristorazione, non hanno dubbi. Sono loro la categoria che è stata la più martoriata. “Molti colleghi sono allo stremo e non avranno più la forza di riaprire – aggiunge il presidente Occhipinti –abbiamo chiesto al sindaco un aiuto immediato e concreto”.

