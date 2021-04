Breast Unit. Dal 3 maggio operativi ambulatori di senologia

Per accedere al servizio e prenotare “prestazione per visita senologica” basta chiamare il Call Center: 0932658702 – scrivere una mail cup@asp.rg.it; oppure collegandosi on line al sito www.asp.rg.it “Primo piano” “Servizi Online” “Esami”.

La Breast Unit Aziendale è stata istituita nel gennaio 2020. Si tratta di un percorso di tipo multidisciplinare in cui i professionisti delle diverse discipline per la cura del tumore mammario, sono coinvolti quindicinalmente in un tavolo tecnico definito “GOM” – Gruppo Oncologico multidisciplinare per la mammella.

Viene svolta una costante attività di collaborazione e interazione con alcuni servizi dell’Azienda Sanitaria di Ragusa. Inoltre, la Brest Unit coinvolge numerosi servizi che agiscono in maniera integrata e coordinata:

Chirurgia Senologica; Oncologia medica; Anatomia Patologica; Radioterapia; Servizio di Psicologia; Medicina Nucleare; Recupero e Riabilitazione Funzionale; Screening mammografico e diagnostica senologica e Medicina Genetica.

L’organizzazione prevede una stretta collaborazione con le Associazioni di volontariato che possono intervenire in tutte le fasi del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale, per contribuire a migliorare la qualità dell’assistenza e a dar voce alle esigenze delle donne.