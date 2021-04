Ragusa. Il superbonus 110%, presente e futuro. Venerdì iniziativa M5S

I risultati nazionali e nella provincia di Ragusa, i chiarimenti per accelerare. E’ l’obiettivo della diretta Facebook in programma domani, venerdì 30 aprile, a partire dalle 16, che, promossa dal Movimento Cinque Stelle, avrà per tema “Il superbonus 110%, presente e futuro” con la presenza di illustri relatori. Dopo i saluti del presidente della commissione Affari sociali della Camera dei deputati, on. Marialucia Lorefice, i lavori, che saranno moderati dall’on Filippo Scerra, vicepresidente del gruppo M5s alla Camera, vedranno per relatori il viceministro Economia e Finanza, Laura Castelli, e Luca Sut, capogruppo M5s della commissione Attività produttive alla Camera. Altri relatori saranno l’ing. Domenico Prisinzano dell’Enea, responsabile Lab. supporto attività programmatiche per l’efficienza energetica e il dott. Luca Genovese dell’Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Ragusa.

“Una presenza altamente qualificata – sottolinea il capogruppo M5s Ragusa, Sergio Firrincieli – resa ancora più prestigiosa dall’intervento dei presidenti degli Ordini e delle categorie professionali della provincia di Ragusa che ci aiuteranno a fare il punto su quello che sta accadendo nel nostro territorio”. Interverranno, infatti: Vincenzo Dimartino, presidente dell’Ordine degli ingegneri; Salvatore Scollo, presidente dell’Ordine degli architetti; Salvatore Mugnieco, presidente del collegio dei Geometri; Maurizio Attinelli, presidente dell’Ordine dei commercialisti; Carmelo Massari, presidente del collegio dei periti industriali; Sebastiano Caggia, presidente dell’Ance; Giuseppe Santocono, presidente della Cna.

