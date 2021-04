Il Ragusa calcio con due gol liquida la pratica San Pio X

Un gol per tempo. E l’Asd Ragusa Calcio 1949 archivia la pratica San Pio X a Mascalucia con il minimo sforzo. Gli azzurri portano a casa la seconda vittoria consecutiva in trasferta e compiono un altro importante passo avanti in classifica in questa strana stagione caratterizzata dalla pandemia. La sblocca dopo una decina di minuti il capitano Floro Valenca con un sinistro su punizione da antologia che da solo varrebbe il prezzo del biglietto se gli stadi fossero aperti al pubblico. Buono l’approccio al match degli ospiti che, però, complice forse il troppo caldo, con il passare del tempo perdono smalto ma non lucidità. La gara scorre sui binari di un certo equilibrio anche se nel finale di tempo Maiorana centra un palo clamoroso. Nella ripresa, San Pio X in dieci uomini per l’espulsione di Gruttadauria. Ci si aspetta che il Ragusa possa chiudere la partita senza colpo ferire e invece è il San Pio X a passare con l’ex di turno, Andrea Furnò, che sfrutta una ribattuta corta sul portiere azzurro. Pareggio e la gara diventa più complessa. Alla mezz’ora del secondo tempo, però, il fallo propiziato da Battaglia, subentrato nella ripresa a Maiorana, consente a Floridia di battere dal dischetto. Il fantasista azzurro spiazza il portiere avversario e consente alla formazione azzurra di portarsi sull’1-2 e di festeggiare il secondo successo di fila. “E’ stata una prestazione in linea con quanto visto a Palazzolo – afferma l’allenatore Filippo Raciti – nonostante tutte le difficoltà a cui siamo andati incontro. In ogni caso, stiamo crescendo e questo è l’importante”. Anche il direttore generale Alessio Puma parla di un match in cui il Ragusa ha dimostrato carattere, nonostante le avversità. “Sull’1-1 – sottolinea – non ci siamo persi ma abbiamo cercato di andare avanti a testa bassa. Poi, l’episodio del rigore e, a un quarto d’ora dalla fine, abbiamo capitalizzato al meglio l’occasione. Ora torneremo ad allenarci domani pomeriggio e cercheremo di prepararci al meglio per la prossima sfida”.

