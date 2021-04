Contributo agricolo a fondo perduto. PD Ragusa. “Un’elemosina”

“L’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha emanato, martedì, un bando da 15 milioni di euro per il sostegno all’agricoltura: un’elemosina per l’intero settore agricolo colpito dalla crisi causata dalla pandemia”. Lo dichiara il capo Dipartimento Agricoltura del Partito Democratico siciliano, Giuseppe Calabrese, segretario cittadino del PD Ragusa.

“In particolare – spiega l’esponente dem – è stato approvato l’avviso pubblico relativo alla legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9, riguardante “Interventi per le aziende agricole della Sicilia danneggiate dall’emergenza coronavirus nel periodo del lockdown 12 marzo 2020 – 4 maggio 2020”. Lo scopo, quindi, è quello di sostenere le imprese agricole mediante la concessione di un aiuto a “compensazione della perdita di reddito”, ma le soglie di accesso al credito sono difficili da superare perché è necessario avere subito un calo del fatturato del 60% tra il periodo 12 marzo – 4 maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

La norma, per come è stata congegnata, sembrerebbe favorire principalmente il comparto florovivaistico. La chiusura di negozi e mercati, la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la riduzione delle occasioni di socialità e convivialità hanno causato gravi danni: nei vivai le piantine a seguito della mancanza di richiesta sono state distrutte, ma, allo stesso tempo, sono state affrontate le spese per i mezzi tecnici relative alla produzione successiva. Simile sorte anche per il comparto dei fiori recisi (margherite, crisantemi, rose e altre produzioni di cui la Sicilia è leader)”.

“Si tratta di un intervento che nasce dalla scorsa legge finanziaria regionale – spiega Calabrese – ma è, purtroppo, solo un piccolo intervento economico del tutto insufficiente per fronteggiare l’emergenza che coinvolge tutto il settore agricolo e zootecnico siciliano. Il Partito Democratico, che nella stesura della finanziaria 2020 aveva tentato di migliorare il testo con gli emendamenti dei propri rappresentanti all’Assemblea Regionale Siciliana, non può ritenersi soddisfatto di un’azione così limitata. Tuttavia, trattandosi comunque di un intervento di aiuto alle imprese, ha deciso di darne pubblicità e diffusione in modo da poter aiutare il più possibile questo settore dilaniato”.

