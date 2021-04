La morte di Alessio Iabichella. Modica, imputato assolto

La Corte di Assise di Siracusa, oggi ha assolto con formula piena Rosario Stracquadanio dall’accusa di omicidio volontario e di incendio doloso, perché il fatto non sussiste.

L’accusa contestava all’imputato di avere provocato un incendio il 4 novembre 2016 nel capannone della ditta Ovo Blanco di Modica, così provocando volontariamente la morte del giovane elettricista Alessio Iabichella.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale non è emersa alcuna prova che Stracquadanio abbia commesso i fatti contestati.

“Esprimendo la massima solidarietà ai familiari della vittima – dice il difensore dell’uomo, l’avvocato Fabrizio Cavallo – e nell’auspicio che la giustizia possa individuare i reali responsabili della

morte del povero Alessio, manifestiamo ampia soddisfazione per la sentenza assolutoria, auspicando che la stessa restituisca a Rosario Stracquadanio e alla sua famiglia la serenità violata”.

