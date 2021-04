CicIismo. Importante riconoscimento per il Gsd Almo 1966

Importante riconoscimento per il Gsd Almo 1966 che ha visto convocare quattro dei propri atleti per la partecipazione a due gare in Abruzzo. Su indicazione del tecnico regionale categoria giovanili, prof. Sebastiano Gangemi, gli Allievi che prenderanno parte alle competizioni oggetto della convocazione sono: Luca Brancato, Giuseppe Carmeni, Diego Catalfamo e Raffaele Tela, quest’ultimo inserito nel novero delle riserve. La squadra siciliana è stata chiamata a partecipare sabato primo maggio alla prima edizione del Valle del Gogna Gold Race, a Guarenna in località Casoli, provincia di Chieti, mentre il 2 maggio è previsto il sesto trofeo Gls-Gs che si terrà a Scerne, in località Pineto, provincia di Teramo. “Inutile dire – sottolinea Giuseppe D’Aquila a nome del Gsd Almo – che si tratta di una convocazione che riempie di grande orgoglio tutto lo staff perché vuol dire che si è lavorato bene. I nostri atleti sono molto entusiasti considerato che una convocazione del genere li carica e li motiva parecchio. Sanno che devono dare il massimo perché non capita tutti i giorni una possibilità simile e quindi è opportuno sfruttarla nel migliore dei modi. Speriamo che i nostri ragazzi possano regalarci soddisfazioni degne di nota in occasione delle due gare previste nel corso di questo fine settimana. Siamo convinti che non ci deluderanno”.

