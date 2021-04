Cgil. pubblica a Ragusa. Convegno in video conferenza

“Il futuro della sanità Pubblica a Ragusa” questo è il tema di un convegno che si terrà in video conferenza domani, giovedì 29 aprile alle ore 15.30.

La CGIL e la F.P. CGIL di Ragusa intendono focalizzare un tema, quella della sanità pubblica in Sicilia e a Ragusa, il cui sistema è stato fortemente intaccato dalla pandemia dimostrando limiti e carenze strutturali legate soprattutto al taglio delle risorse. Corruzione e gestioni rivolte ad interessi particolari hanno fatto il resto.

L’appuntamento tiene conto anche del fatto che l’ASP 7 di Ragusa si accinge a redigere il nuovo piano triennale del personale sulla base di vincolanti indicazioni emanate dal Governo regionale.

Questo per la CGIL è uno strumento fondamentale per il futuro della sanità nel nostro territorio ed è pronta fornire attraverso un serrato confronto proprie idee e proposte utili a migliorare la qualità dei servizi resi all’utenza in un ambito assai delicato come quella della sanità pubblica.

Al convegno daranno i loro contributi: Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa, Duilio Assennato, segretario FP CGIL comparto sanità Ragusa, Anita Tumino, segretaria FP CGIL Ragusa, Paolo Ravalli, responsabile dirigenza medica FP CGIL Ragusa, Pietro Di Natale infermiere UOC Malattie infettive, Nunzio Fernandez, segretario generale della FP CGIL di Ragusa, Gaetano Agliozzo, segretario generale FP CGIL Sicilia e Alfio Mannino, segretario generale CGIL Sicilia.

