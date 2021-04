Centro vaccinale Scicli, Campo e Morana: “Disagi a non finire”

“Non è comprensibile come in un momento di così grande emergenza e con 250.000 dosi di vaccino giacenti nei depositi palermitani si continui a gestire la campagna vaccinale in maniera alquanto aleatoria”. Lo dicono la deputata regionale del M5s di Ragusa, Stefania Campo e la consigliera comunale pentastellata di Scicli, Concetta Morana, a proposito del centro vaccinale di Scicli che continua ad essere penalizzato nonostante le rassicurazioni del direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, e del deputato leghista di maggioranza, Orazio Ragusa, durante l’incontro avvenuto lo scorso 16 aprile.

“Ultra settantenni sciclitani costretti a recarsi presso l’Hub di Modica con tutti i disagi che ne conseguono, soggetti fragili che, ad oggi, a Scicli non hanno ancora ricevuto la somministrazione a domicilio – proseguono le due esponenti del M5s – Se la priorità è quella di vaccinare in primis anziani e soggetti fragili, ci pare che il governo regionale non stia affatto gestendo la campagna dando la priorità a queste categorie. La Sicilia, insieme alla Calabria, risulta essere fanalino di coda per la somministrazione dei vaccini. Accade sempre più spesso che i vaccini vengano consegnati in ritardo nei vari centri facendo slittare l’inizio delle somministrazioni. Non è più concepibile che la Regione Sicilia continui a gestire la campagna vaccinale aprendo gli Hub a chi non ha prenotazioni con l’operazione “open weekend” creando assembramenti e disagi. I vaccini devono essere somministrati previa prenotazione e, per le persone più fragili, quanto più possibile vicino casa e presso il proprio domicilio per chi ne fa richiesta in tempi celeri. C’è un vero e proprio “esercito” di medici vaccinatori volontari, anche sciclitani. Forniamo loro i mezzi per contribuire al potenziamento dell’equipe itinerante. Le soluzioni ci sono, è solo questione di volontà”.

