Incidente mortale tra Comiso e Santa Croce. Quattro i deceduti

Incidente stradale con quattro persone decedute nel primo pomeriggio sulla S.P. 20 Comiso-Santa Croce Camerina al Km 2,400 in prossimità dell’uscita da Comiso verso Santa Croce. Si sono scontrati un furgone Ford Transit ed una Ford Fusion

Sul posto personale Vigili del fuoco di Vittoria. Il conducente del furgone era già stato trasportato in ospedale, in accordo con il personale medico e paramedico delle ambulanze del 118, intervenute, si è provveduto ad estrarre dalle lamiere i due occupanti i posti anteriori.

Personale del 118 esperite le manovre di competenza ne hanno constatato il decesso, così come è stato constatato il decesso dei due occupanti il divano posteriore.

Preso atto decesso dei quattro extracomunitari, occupanti la Ford Fusion sono state avviate le procedure di rito, e personale Vigilfuoco è ancora in sito in attesa di rimuovere le salme dei due occupanti i sedili posteriori.

Sul posto personale del Commissariato di Comiso, della Polizia Municipale di Comiso e della Polstrada.

Salva