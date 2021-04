Covid: aumentano ancora positivi e decessi in provincia

Nelle ultime 24 ore in Provincia di Ragusa aumentano i positivi in isolamento domiciliare e i ricoveri seguiti da un nuovo decesso. A destare maggiore preoccupazione sono le città di Ragusa e Vittoria dove si registra la crescita del numero dei positivi. Nel territorio ibleo la città di Ragusa continua ad avere il primato per numero di contagi da coronavirus registrando l’aumento costante dei casi che superano le 400 unità seguita da Vittoria. Si procede nel frattempo con le vaccinazioni nel nuovo hub vaccinale di contrada beneventano a Modica.

I dati dei soggetti positivi a Scicli è di 88 (un caso in più rispetto a ieri), Acate 23 (+1), Chiaramonte 16 (+1), Comiso 223 (-1), Giarratana 9 (-), Ispica 26 (+1), Modica 122 (-5), Monterosso 7 (-), Pozzallo 69 (-1), Ragusa 440 (+4), Santa Croce 53 (+2), Vittoria 335 (+13). Le persone positive sono 1488 (ieri erano 1470) di cui 1411 in isolamento domiciliare, 60 ricoverate e 17 nella Rsa di Ragusa.

Al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 28 persone ricoverate in Malattie infettive (di cui 2 fuori provincia); 11 in area grigia e 15 in Terapia intensiva. Al Guzzardi di Vittoria, 6 i ricoveri in area Covid. Si procede intanto con le vaccinazioni dei soggetti cosiddetti «fragili».

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 9064 mentre i decessi 243.

