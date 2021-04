Ciclismo, la Multicar di Vittoria domenica ha corso a Roma

Domenica scorsa laMulticar Amarù ha partecipato, a Roma, alla 74esima edizione del Gran Premio Liberazione, tornato in calendario dopo due anni di assenza. La gara è stata combattuta fino all’ultimo metro. Una tipica giornata primaverile ha fatto da cornice alla corsa nata nel 1946 grazie a Eugenio Bomboni e organizzata, a partire da quest’anno, dal nuovo comitato operativo, il Team Bike Terenzi, che è subentrato alla Primavera Ciclistica al timone della competizione. “Una esperienza straordinaria – afferma il presidente del sodalizio ipparino, Carmelo Cilia – per i nostri atleti delle categorie Juniores e Allievi. Avremmo potuto ambire anche a dei piazzamenti migliori se non fosse stato per una serie di problemi tecnici che ci hanno impedito di dare il massimo. Comunque, poco male perché si è trattato di una esperienza straordinaria che ci spinge a guardare avanti con la massima fiducia nei nostri mezzi. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo molto compatto e che sa raggiungere traguardi di una certa consistenza quando vuole. Siamo rimasti molto contenti perché, ancora una volta, i nostri ragazzi hanno saputo puntare in alto. E noi, assieme a loro, crediamo che questi risultati saranno raggiunti quanto prima. Abbiamo tutte le carte in regola affinché ciò possa accadere e siamo molto soddisfatti dei risultati fin qui concretizzati”.

Salva