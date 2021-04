Il Ragusa calcio torna mercoledì in trasferta col San Pio X

Torna a giocare mercoledì, 28 aprile, a Mascalucia, sul campo del San Pio X, il Ragusa calcio 1949 che, dopo avere osservato un turno di riposo, ieri, potrà cercare di migliorare il proprio bottino in classifica. Gli azzurri dovranno fare ancora a meno di Sangare, squalificato, mentre il tecnico delle aquile, Filippo Raciti, potrà impiegare sin dal primo minuto l’ultimo arrivato, il bomber Andrea Gambino. “Tradizionalmente – sottolinea l’allenatore del Ragusa – le gare con il San Pio X sono molto complesse da affrontare, un campo difficile in cui ogni squadra si trova in difficoltà. Per quanto possibile, dovremo cercare di trarre tesoro dalle ultime due partite che abbiamo sostenuto e proseguire nel nostro percorso di crescita che, comunque, si è rivelato irto di ostacoli proprio perché ripartire dopo cinque mesi di stop, per noi così come per le altre società, non è stato affatto semplice. Stiamo, comunque, cercando di conquistare, passo dopo passo, la nostra migliore condizione per giocarcela alla pari con tutti”. Restano gli obiettivi fissati dalla società, così come precisa il presidente Giacomo Puma. “Per quanto possibile – sottolinea – il nostro cammino è stato avviato con un unico intento, cioè predisporre un progetto che ci porti lontano. Intanto, se arrivassimo già ai play off del campionato di Eccellenza, sarebbe un bel risultato che ci garantirebbe quell’entusiasmo necessario per proseguire nel migliore dei modi la nostra avventura. Affrontiamo la prossima gara liberi da ogni sovrastruttura ma sapendo che la nostra priorità è quella di continuare a regalare soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Salva