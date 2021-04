Pareggio all’esordio per il Blu Tennis in D1

Ottima partenza del Blu Tennis in serie D1 regionale maschile che ha pareggiato sugli ostici campi del Green Club Modica. La squadra capitanata dal Tecnico Nazionale Dario Mallia, 3.1, ha giocato un match di testa e cuore contro i “cugini” modicani. Il Blu Tennis ha dovuto fare a meno di Domenico Scordo, 3.4 e Sebastiano La Cognata, 3.5, entrambi assenti per infortunio, e di Giorgio Sichera, 4.1 per impegni lavorativi fuori sede, ma l’apporto di Francesco Celestri, 3.4 e l’under 16 Gianmarco Grasso,3.4, è stato importante per il raggiungimento del pareggio finale. Il primo incontro ha visto due ore e mezza di lotta tra i due numeri 1 delle formazioni, Dario Mallia e Giovanni Veca, 3.1: il primo set ha visto il dominio di Mallia che sfruttava i numerosi errori non provocati del suo avversario aggiudicandoselo per 6/1, ma nel secondo set Veca cambiava marcia diventando più aggressivo e volando sul 4/1 in suo favore, ma Mallia reagiva prontamente salendo 5/4 e servizio senza sfruttare però l’occasione ghiotta di chiudere, mentre Veca ci credeva e portava il match al terzo chiudendo 7/5 il secondo set. Il terzo set vedeva ancora il Maestro Mallia molto solido da fondo e con sagacia tattica chiudeva per 6/2 il terzo set dando il primo punto alla sua squadra. Nel secondo singolare era Francesco Celestri che provava a spingere sull’acceleratore contro Francesco Giannone, 3.4, ma le pochissime partite giocate ultimamente e qualche acciacco fisico debilitavano il portacolori del Blu Tennis che cedeva per 6/2 6/4, non senza qualche rimpianto nel secondo set dove il bravo modicano a tenuto il break di inizio set. Nel terzo singolare si incrociavano i due under, Grasso per il Blu Tennis, 3.4, e Ettore Rabbito, 4.1 per il Green Club: match senza storia in favore di Rabbito che giocava solidissimo e non dava chance a Grasso chiudendo per 6/1 6/1. Risultava decisivo il doppio per l’esito finale del match con Mallia e Celestri che incrociavano la coppia modicana Veca e Belluardo per cercare la parità finale. Partivano meglio i modicani andando 3/1 in loro favore ma game dopo game Mallia e Celestri salivano in cattedra chiudendo per 7/6 6/2 un ottimo doppio, con un Celestri nettamente più in spinta rispetto al singolare con accellerazioni di qualità ed una buona sintonia negli schemi oramai dopo anni collaudati con Mallia.

Domenica prossima si giocherà in casa a Pozzallo contro la compagine del C.T. Comiso, in un match duro ma aperto a qualunque risultato.

