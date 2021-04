Chiusi festeggiamenti di Maria SS. Addolorata a Monterosso Almo

Con l’atto di consacrazione alla santa patrona del paese, si sono conclusi, ieri sera, i festeggiamenti primaverili in onore di Maria Santissima Addolorata. In particolare, ieri è stata celebrata la festa degli Angeli. Già in mattinata la prima celebrazione eucaristica della giornata a cui ha fatto seguito la solenne santa messa presieduta dall’arciprete, il sacerdote Giuseppe Antoci. A mezzogiorno un rito molto sentito. Si è tenuta infatti la preghiera per i defunti e la benedizione presso il cimitero, alla presenza del sindaco Salvatore Pagano. Non è stata consentita la presenza dei fedeli, a causa delle restrizioni anticovid, che, però, hanno potuto seguire la celebrazione dal canale Facebook della pagina “Parrocchia Maria Ss. Assunta e santuario diocesano dell’Addolorata”. Nel pomeriggio, prima della celebrazione eucaristica, la recita del santo rosario, le litanie e la coroncina all’Addolorata. Quindi la messa e, alla fine, l’atto di consacrazione che è stato uno dei momenti più attesi dalla comunità dei fedeli.

