Pallamano. Seconda sconfitta consecutiva per la Keyjey Ragusa

Sabato 24 aprile presso la palestra Parisi di via Bellarmino a Ragusa si è disputato l’incontro di pallamano tra la Keyjey Ragusa e la vicecapolista Genea Mazara.

La partita disputatasi a porte chiuse, valevole come 7ᵅ giornata di ritorno del campionato di serie A2 maschile girone C ha visto a bordo campo, a refertare l’incontro, i cronometristi dell’Asd “Hyblea” con tabelloni e cronometri.

La squadra ragusana dopo la deludente trasferta di Benevento in cui la settimana scorsa ha perso con il punteggio di 13 a 39 ha cercato in tutti i modi di riscattarsi, purtroppo le numerose assenze si sono fatte sentire fin dalle battute iniziali nonostante il grande cuore che i ragusani hanno messo in campo.

Il primo tempo si è concluso con il punteggio di 12 a 14 per gli ospiti anche se si è visto grande equilibrio in campo, mentre nel secondo tempo il Genea Mazara che è arrivata a Ragusa con grande spirito battagliero ha macinato gioco vincendo l’incontro con il risultato di 30 a 24.

Così a due partite dalla conclusione del campionato di A2 girone C, ci sarà ancora da lottare per la Keyjey Ragusa in vista della qualificazione della Coppa Sicilia

