Reset Vittoria chiede chiusura scuole per nuovo aumento contagi

L’associazione Reset Vittoria sollecita l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente a livello comunale che contempli la sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado per almeno una decina di giorni. “Purtroppo – afferma il segretario di Reset, Alessandro Mugnas – è una necessità non più rinviabile alla luce del fatto che gli istituti scolastici sono diventati, come tutti hanno avuto modo di appurare proprio di recente, il nuovo focolaio dei contagi in città. Secondo noi, è indispensabile adottare una misura drastica, facendo proseguire le attività in Dad, piuttosto che attendere che la situazione peggiori. D’altro canto, con la presenza delle varianti è pacifico come il contagio avvenga con maggiore facilità tra i giovani studenti. Si intervenga adesso, a prescindere dal colore, tuttora l’arancione, in cui si trova Vittoria piuttosto che trovarsi alle prese con un incremento incontrollato dei positivi così come accadde lo scorso autunno proprio nella nostra città. Tra l’altro, se si continua con questo ritmo, sarà comunque inevitabile che si vada verso la chiusura dell’attività scolastica prima che si giunga alla naturale conclusione delle lezioni. Quindi, meglio adottare adesso una sospensione di una decina di giorni, piuttosto che andare verso un provvedimento che, comunque, secondo noi, risulterebbe inevitabile più avanti e che rischierebbe di cadere quando ci saranno gli esami, circostanza che determinerebbe, com’è comprensibile, un danno più pesante per tutti”.

