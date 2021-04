Professioni del futuro: chi è il travel designer e di cosa si occupa?

Sicilia e turismo sono, da sempre, un binomio inseparabile. Con le sue incredibili bellezze naturali, la sua cultura millenaria e i suoi paesaggi così variegati, capaci di attrarre allo stesso modo sia gli amanti delle vacanze marittime, sia gli appassionati di trekking, escursioni ed altri sport tipicamente “montanari”, storicamente la nostra Isola è stata una meta privilegiata per viaggiatori di ogni età e nazionalità.

Ancora oggi, comunque, l’economia legata al turismo rappresenta un pilastro centrale per la crescita dei territori. Non soltanto per le principali città – che, da sole, muovono ogni anno migliaia di turisti – quanto, in particolare, per le zone lontane dalle aree metropolitane, per i piccoli borghi costieri e le località dell’entroterra, è fondamentale inserirsi negli itinerari di viaggio proposti da agenzie e operatori del settore.

Ma non solo: oggi, infatti, a giocare un ruolo determinante nello sviluppo di un fiorente business turistico è, soprattutto, la Rete, con i suoi meccanismi e le nuove forme di promozione e comunicazione. È in questo scenario che si afferma la figura del travel designer , un “progettista di viaggi e vacanze” che rifiuta la logica dei pacchetti “volo + hotel”, spesso privi di personalità, per puntare, invece, su uno spirito “sartoriale”.

Chi è il travel designer?

Il travel designer è un professionista che si occupa di disegnare – in senso letterale – gli itinerari di viaggio dei suoi clienti, adattandoli alle loro attitudini ed esigenze.

Del resto, secondo i veri appassionati, saper viaggiare è un’arte. Dunque, non basta recarsi presso l’agenzia turistica più vicina a casa propria o cliccare su un portale di prenotazioni e trovare la combinazione giusta, tra i diversi voli ed alloggi disponibili.

Piuttosto, affinché il viaggio lasci una traccia vivida nella memoria e assuma un significato che vada oltre il semplice “relax”, è necessaria una guida che conosca realmente i territori in questione e che sappia “confezionare” un’esperienza unica.

Ecco, quindi, perché il travel designer può diventare una figura di riferimento per tutti coloro che desiderano trascorrere, nell’Isola, un periodo davvero indimenticabile.

Come lavora il travel designer?

Come abbiamo accennato, il travel designer è una figura che lavora freelance, la cui attività principale consiste nel prestare consulenza a tema turistico, mettendo al servizio del cliente sia le sue competenze tecniche, sia il suo innato senso estetico.

È però importante precisare che, in quanto professionista, il travel designer non svolge prestazioni riservate, in via esclusiva, alle agenzie. In pratica, egli non può occuparsi direttamente né della prenotazione di alberghi, ristoranti, ecc., né dell’acquisto di biglietti aerei e ferroviari, ticket per l’accesso a musei, ecc..

Difatti, per questo tipo di servizi (che comportano la gestione del budget del cliente), il travel designer si appoggia, in genere, ad un tour operator o ad un’agenzia partner.

Parallelamente, per farsi conoscere nel ramo e ricercare nuovi clienti, il travel designer deve possedere anche una certa padronanza delle tecniche di comunicazione applicate al web e ai social network. Dunque, tra gli strumenti di auto-promozione, non può mancare una pagina Instagram con scatti suggestivi, né tanto meno un blog che raccolga informazioni utili ed interessanti sui luoghi da visitare.

Infine, dal punto di vista fiscale e previdenziale, il travel designer è tenuto ad attivare la Partita IVA e ad iscriversi alla Gestione Separata INPS per versare i contributi.

