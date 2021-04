Csen Ragusa. Bonificate indennità a collaboratori sportivi

Il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, comunica che “Sport e Salute, dopo aver ricevuto le risorse dal Governo nazionale, ha completato in queste ultime ore il pagamento delle indennità di gennaio, febbraio e marzo 2021 ai collaboratori sportivi. Il bonus è già stato bonificato sui conti correnti degli aventi diritto per un totale di circa 261 milioni, erogati, a livello nazionale, in un solo giorno. Importi bonificati anche ai collaboratori sportivi dell’area iblea”. “Come è sempre successo, Sport e Salute ha pagato il bonus nello stesso giorno in cui ha ricevuto i fondi – ha detto il presidente della società Vito Cozzoli -. La crisi politica ha comportato un’attesa per i collaboratori sportivi. Ma ringrazio il sottosegretario Valentina Vezzali che, dal primissimo momento del suo mandato, ha seguito l’iter per giungere nel più breve tempo possibile al pagamento delle indennità”. “Adesso, speriamo che – aggiunge il presidente Cassisi – si proceda gradualmente con le riaperture, comunque in piena sicurezza, sapendo che la campagna vaccinale sta entrando nel vivo e che soltanto così si potranno finalmente mettere in moto tutti i meccanismi del mondo sportivo anche nella nostra provincia”.

