Vittoria. La Terra Pirrè trionfa al giro ciclistico Madonie

“Quando i nostri talenti locali emergono non possiamo che essere soddisfatti. In passato, in ambito sportivo, i nostri ragazzi hanno raggiunto risultati di rilievo. E continuano anche adesso a mettersi in luce. E’ il caso del vittoriese Samuele La Terra Pirrè che, in forza al Team Nibali, creato dal nostro campionissimo siciliano, domenica scorsa è riuscito a vincere il giro di Sicilia, nella propria categoria di competenza, l’Under 23”. E’ quanto rileva l’associazione Reset Vittoria mettendo in evidenza l’ottimo risultato raggiunto a fronte di una concorrenza agguerritissima proveniente da tutta la Sicilia e che segue a un’altra vittoria di sostanza ottenuta a fine marzo a Palermo, al parco della Favorita. Quindi, il trionfo conquistato al Giro delle Madonie non è una circostanza isolata. “Facciamo i migliori complimenti a Samuele – aggiunge il segretario di Reset, Alessandro Mugnas – e al papà Salvo La Terra Pirrè con cui condividono la stessa passione delle due ruote. E’ grazie a ragazzi come Samuele che la nostra città può ambire a concretizzare quel riscatto tanto atteso nelle fasce giovanili. Tra l’altro, fa parte di un team siciliano che, proprio grazie alla supervisione dello staff di Nibali, riesce a raggruppare tutti i migliori talenti in circolazione. E Samuele è di certo tra questi. Gli auguriamo di proseguire su questa stessa strada e di ottenere altri prestigiosi successi”.

