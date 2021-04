Recovery plan. Ragusa, incontro a cura di Novantasettecento e Eq-M24A

Le associazioni Equità territoriale-Movimento 24 agosto e Novantasettecento Codice avviamento progetto Ragusa promuovono per oggi, alle 19, un incontro on line sul tema “Recovery Plan – Una occasione straordinaria per il sud e per la nostra città”. I riflettori saranno puntati sul Piano nazionale ripresa e resilienza. L’incontro sarà trasmesso in diretta sul gruppo Facebook 97100 Codice Avviamento Progetto. I lavori, che saranno moderati da Giovanni Bartolotta, coordinatore Novantasettecento, saranno introdotti dal consigliere comunale Mario D’Asta. Interverranno Giovanna Licitra, vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico della città di Ragusa; Francesco Del Stabile, avvocato tributarista; Sebastiano La Mesa, referente M24A per la provincia di Ragusa; Franco Calderone, referente M24A per la Regione Sicilia. A concludere i lavori interverrà Pino Aprile, presidente M24A Equità territoriale.

